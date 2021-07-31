«سامسونغ» تستعد لطرح «غالاكسي زد فولد 3» خلال أغسطس

المصدر: ترجمة: عوض خيري

تستعد شركة «سامسونغ» حالياً لطرح مفاهيم جديدة للشاشات «القابلة للطي والانزلاق»، وذلك مع جيلها القادم من هذا النوع من الهواتف المحمولة «غالاكسي زد فولد 3»، بما في ذلك شاشة الهاتف المحمول «متعددة الطي»، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بحسب تقرير نشره موقع «جادجيتس».

ومن المتوقع أن يحتوي «سامسونغ غالاكسي زد فولد 3» على شاشة أساسية (داخلية) مقاس 7.6 بوصات وشاشة ثانوية (خارجية) مقاس 6.2 بوصات.وتقدم شاشة «سامسونغ» أيضاً مفهومين للوحات عرض أكبر، بما في ذلك شاشة «أو ال إي دي» القابلة للطي مقاس 17 بوصة بحجم الكمبيوتر اللوحي، والتي يمكن أن تعمل كشاشة عند فتحها. وتقدم الشركة أيضاً شاشة كمبيوتر محمول أكثر تقليدية في مظهرها، لا تطوى أو تنثني، لكنها تتضمن كاميرا أسفل الشاشة، والتي تأمل أن تكون أفضل من آخر كاميرا ابتكرتها.

ودخلت «سامسونغ» في سوق الأجهزة القابلة للطي في وقت مبكر. وقد يكون لديها المزيد من الابتكارات قريباً في هذا المجال. وتقول الشركة إنها ستطرح أحد ابتكاراتها في السوق هذا العام.

ومن المقرر أن تستعرض أجهزتها القابلة للطي، من الجيل التالي في أحد أحداثها الترويجية التي ستنظمها في 11 أغسطس 2021. ويستعرض العرض الترويجي الجديد لجهاز «غالاكسي ان باكد»، لمحة عن هاتف «سامسونغ غالاكسي زد فولد 3» القادم. ومن المرجح أن يستمر الهاتف على نمط التصميم القابل للطي نفسه الذي يشبه الكتاب. وأكدت الشركة أنها لن تكشف النقاب عن هاتف «غالاكسي نوت» الجديد، خلال حدث «غالاكسي ان باكد»، وبدلاً من ذلك ستطرح هواتفها القابلة للطي من الجيل الثالث التي تطلق عليها «غالاكسي زد فولد»، و«غالاكسي زد فليب» في السوق.

ويبدأ العرض الترويجي الجديد لـ«غالاكسي ان باكد» في أغسطس 2021، مع عرض من «سامسونغ» للهواتف القديمة، والهواتف المميزة، والهواتف ذات التصميم الصدفي، وغيرها من الهواتف المحمولة القديمة ذات لوحة المفاتيح التي يطلق عليها «كويرتي»، والتي كانت شائعة من قبل. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مع نسختين اختياريتين من قلم «اس برو»، مع معدل تحديث 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين 128 غيغابايت و256 غيغابايت.