"نوكيا" تطلق هاتفاً ذكياً من الفئة منخفضة الكلفة

المصدر: هلسنكي - د ب أ

أعلنت شركة "نوكيا"، عن إطلاق هاتفها الذكي "C01 Plus" الجديد من الفئة منخفضة الكلفة، دون أن تكشف عن سعره.

وأوضحت الشركة الفنلندية، أن جهازها الجديد يمتاز بأداء جيد ويعتمد على الإصدار "Go" من نظام التشغيل "غوغل أندرويد 11".

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بتصميم عصري؛ حيث يظهر شعار الشركة الشهيرة أسفل الشاشة، التي لاتزال تتمتع بحواف عريضة.

ويمتاز الهاتف الجديد بحجم مدمج ويزخر بشاشة قياس 5.45 بوصات.



وتعمل كاميرا "السيلفي" بدقة خمسة ميغابيكسل مع وجود كاميرا أخرى على الجانب الخلفي بدقة خمسة ميغابيكسل أيضا وفلاش "LED".

ويأتي هاتف "نوكيا" بمعالج "Unisoc SC9863A" من الفئة الأساسية، وتعمل أنوية الحوسبة "ARM Cortex-A55" الثمانية بسرعة تصل إلى 1.6 غيغاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت.

كما يأتي الهاتف "C01 Plus" الجديد بذاكرة فلاش سعة 16 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 128 غيغابايت، مع دعم بطاقتي "SIM"، فيما تبلغ سعة البطارية 3000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ "Micro-USB".