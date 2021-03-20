تقنية.. أبرز 7 هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت أسواق الدولة، أخيراً، مظاهر تنافسية بين الشركات المنتجة للهواتف الذكية في طرح إصدارات جديدة من الهواتف، تدعم شبكات الجيل الخامس.

وتنوعت مواصفات الهواتف من حيث السمات التقنية لأنظمة المعالج المستخدمة والشاشات والكاميرات، كما شملت هواتف من فئات الكلفة المتوسطة، إضافة لهواتف الكلفة المرتفعة التي استأثرت بالحصص الأكبر في الأسواق. وشملت أبرز تلك الإصدارات هواتف لعلامات تجارية متنوعة، معظمها لشركات آسيوية المنشأ من الصين أو من كوريا الجنوبية.

1- «سامسونغغالاكسي 21 ألترا»

يأتي بشريحتين اتصال وشاشة بقياس 6.8 بوصات، وبسعة ذاكرة بين 256 و512 غيغابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع خاصية الشحن السريع، وبكاميرا خلفية بزاوية واسعة بقوة 108 ميغابيكسل، إضافة لكاميرا للقطات البعيدة بقوة 10 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بقدرة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بقوة 40 ميغابيكسل.

2-«آي فون 12 برو»

يتوافر الهاتف بشاشه قياس 6.1 بوصات، وبكاميرات ثلاثية خلفية مطورة، بقدرة 12 ميغابيكسل لكل منها، وبعدسات سباعية، وكاميرا أمامية بقوة 12 ميغابيكسل، وبمعالج «إيه 14 يبونيك»، وشاشة بتقنية «سوبر ريتينا إكس دي آر»، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع، ويتوافر بسعات تخزينية بقدرات (128/‏‏‏256/‏‏‏512 غيغا) مع ذاكرة وصول عشوائية بقوة 6 غيغا.

3- «هواوي ميت 40 برو»

يأتي الهاتف بشاشة قياس 7 بوصات، ويشمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل، إضافة لكاميرا واسعة بدقة 20 ميغابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، بتقنية استشعار ثلاثي الأبعاد، وبمعالج «كيرن 9000»، وبسعة ذاكرة تبلغ 256 غيغا، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 غيغا، وبطارية بسعة تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن السريع.

4- «موتورولا موتو جي بلس»

يتوافر مدعوماً بمعالج «كوالكوم سناب دراغون 765»، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة ذاكرة تبلغ 128 غيغابايت من التخزين، ومعززاً ببطارية قدرتها 5000 مللي أمبير، وبكاميرا خلفية رئيسة بقوة 48 ميغابيكسل.

5- «رينو4 برو»

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسة منها بدقة 48 ميغابيكسل،وكاميرا بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم خاصية التقريب البصري، وكاميرا تصوير الفيديو بالنمط الليلي بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية كاميرا بدقة 32 ميغابيكسل، إضافة إلى شاشة بقياس 6.5 بوصات وبطارية تدعم خاصية الشحن السريع، ومعالج «كوالكم سناب دراغون 765 فايف جي»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت ووحدة تخزين سعة 256 غيغابايت.

6-«هواوي نوفا إس آي 7»

يتوافر ببطارية بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة، وشحن فائق بقوة 40 واط، كما يأتي بكاميرا رئيسة تدعم الذكاء الاصطناعي بشاشة عرض من فئة «فل فيو» بقياس 6.5 بوصات، وبذاكرة تخزين بسعة 128 غيغابايت، وذاكرة 8 غيغابايت.

7- «آي فون 12 ميني»

يأتي بشاشة قياس 5.4 بوصات، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميغابيكسل، والثانية بدقة 12 ميغابيكسل، فيما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، ومعالج «إيه 14 يبونيك»، ويأتي مدعماً ببطارية بقوة 2227 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع، وبذاكرة وصول عشوائي 4 رام، وبسعات ذاكر تخزينية، وتتوافر في الأسواق 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.