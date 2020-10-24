«إتش تي سي» تُطلق هاتفاً بكاميرا رباعية

المصدر: تايبيه ■د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش تي سي» عن إطلاق هاتفها الذكي «Desire 20+» الجديد من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات تعمل بدقة وضوح «1600 x 720 بيكسل»، مع كاميرا «سيلفي» دقتها 16 ميغابيكسل.

وأضافت أنه على الجانب الخلفي يوجد مستشعر بصمة الأصابع وكاميرا رباعية تضم كاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا ذات عدسة بزاوية واسعة للغاية بدقة خمسة ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا العمق بدقة خمسة ميغابيكسل أيضاً، وكاميرا «الماكرو» بدقة اثنين ميغابيكسل، مشيرة إلى أنه فضلاً عن وضع البوكيه تدعم الكاميرا الرئيسة الوضع الليلي وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة «4K»، مع تثبيت الصورة رقمياً فقط.

ولم تفصح الشركة عن أي بيانات بشأن موعد طرح الهاتف الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.