هواوي تكشف عن هاتفين من (ميت 40) متوافقين مع "الجيل الخامس"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت هواوي، اليوم، عن سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 الجديدة، وذلك من خلال حدث افتراضي بسبب جائحة كوفيد 19 وعدم إقامة مناسبات بحضور جماهيري كما جرت العادة في هذه الأحداث.

وقد قدمت هواوي اليوم الجيل الرابع من سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 بعد أن حظيت هذه السلسلة بإطلاق 10 أجهزة عالية التقنية على مدار السنوات الثماني الماضية.

وأطلقت هواوي هاتفين من هذه السلسلة هما HUAWEI Mate 40 Pro وHUAWEI Mate 40 Pro+ من الجيل الخامس، ويحتويان على شريحة مدمجة تعتبر الأولى في العالم بتصميم 5 نانوميتر ونظام كاميرا Ultra Vision Cine وتصميم Space Ring الشهير، بالإضافة إلى تجربة رقمية أكثر ذكاءً وانتباهاً.

وقال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "تجمع سلسلة هواتف HUAWEI Mate Series كل عام التكنولوجيا الأكثر إثارة معًا في حزمة واحدة مذهلة. هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية لسلسلة هواتف Mate وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل تفانينا في الابتكار. في هذه الأوقات غير المسبوقة، نظل ملتزمين بصنع مستقبل أفضل، مع التكنولوجيا المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا وهادفًا على حياة المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتقديم تجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life للمستهلكين في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت الشركة أن الطلبات المسبقة لسلسلة هواتف HUAWEI Mate40 في الإمارات ستبدأ الشهر القادم.