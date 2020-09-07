«لاند روفر» تكشف عن هاتف للاستخدامات الشاقة

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت شركة «لاند روفر» عن إطلاق الهاتف الذكي (Explore R) المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة في إنتاج سيارات الأراضي الوعرة أن الهاتف الجديد يأتي بتصميم عصري، ويتمتع بمتانة مستوحاة من السيارة (Defender)، ليتناسب بذلك مع عشاق المغامرات والتخييم.

وأضافت أن هاتف (Explore R) يتوافق مع المعيار (IP68) والمعيار (MIL SPEC 810H)، وهو ما يعني صموده لمدة 35 دقيقة تحت الماء على عمق 1.5 متر أو السقوط من ارتفاع 1.8 متر على سطح صلب.

وأشارت الشركة إلى أن الهاتف يشتمل على كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابيكسل وكاميرا «سيلفي» دقتها ثمانية ميغابيكسل، فيما يمتاز بشاشة قياس 5.7 بوصات وبدقة وضوح (720p+)، مع قابلية للتحكم بأصابع مبللة أو حتى بالقفازات.