مفاجأة ترتبط بـ «آيفون 12» المنتظر إطلاقه خلال أيام قليلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت تسريبات حديثة مفاجأة صادمة، بشأن هواتف «آيفون 12» المنتظرة خلال أيام قليلة، حيث قالت مجلة فوربس الأميركية: إن الهواتف المقبلة من «أبل» ستكون الأعلى سعراً بين هواتف آيفون على الإطلاق، بفارق يصل إلى 150 دولاراً، عن السعر الذي كان متوقعاً من قبل.

وقالت المجلة الأميركية، نقلاً عن تسريبات، حصل عليها موقع «ترند فورس» المتخصص في أخبار الهواتف المحمولة: إن هاتف آيفون 12 الجديد، سيأتي في فئات عدة؛ الأولى بشاشة حجمها 5.4 بوصات، ويبدأ سعره من 749 دولاراً، وهاتف «آيفون 12 بلس» بحجم 6.1 بوصات بسعر 849 دولاراً.

وأوضحت المجلة أن سعر هاتف «آيفون 12 برو» سيكون 1099 دولاراً، في حين سيكون سعر هاتف «آيفون 12 برو ماكس» 1199 دولاراً، موضحة أن سبب ارتفاع سعر هذا الهاتف أنه سيعمل بتكنولوجيا شبكات «5G»، بالإضافة إلى أن شركة أبل بدّلت شاشات الهواتف من «LCD» إلى «OLED»، ما رفع تكلفة التصنيع.

وأضافت المجلة إنه مع هذا الارتفاع في السعر تسعى شركة أبل إلى خفض تكاليفها، عن طريق إلغاء الشاحن وسماعات إيربودز من علبة الهاتف الجديد، بالإضافة إلى تخفيض سعة البطارية.