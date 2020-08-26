«إتش إم دي» تطرح هاتف «نوكيا» بسعر يبدأ من 349 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إتش إم دي» العالمية HMD، المطورة لهواتف «نوكيا»، أمس، النقاب عن هاتف نوكيا C3 المجهز بشاشة كبيرة، وبطارية تدوم طوال اليوم، وكاميرا عالية الجودة.

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأن الهاتف يعتبر إضافة جديدة إلى هواتف نوكيا من الفئة C، بفضل احتوائه على نظام تشغيل «Android 10»، وتصميمه المتين، مقابل سعر مناسب.

وبحسب الشركة، يوفر الهاتف وضوحاً كاملاً، سواء عند استخدامه في الخارج أم في الداخل، بفضل احتوائه على شاشة حجم 5.99 بوصات، وخاصية تعديل الإضاءة، فيما جاءت الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابكسل لالتقاط صور «سيلفي» مميزة.

وكشفت الشركة أن هاتف C3 متوافر مع ذاكرة «2GB RAM»، و«16GB ROM»، وبطاقة MicroSD تدعم ذاكرة إضافية حتى «128 غيغا بايت»، كما سيتوافر باللونين: الأزرق النوردي، ولون الرمال، اعتباراً من الثالث من سبتمبر، وبسعر يبدأ من 349 درهماً.

وقال كبير مسؤولي المنتجات في «إتش إم دي» العالمية، جوهو سارفيكاس: «رسالتنا الأساسية هي أن نتيح الهواتف الذكية المتطورة لأكبر عدد من محبي هواتف نوكيا، في مختلف أنحاء العالم، وبأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع».

وأضاف أن الهاتف مجهز بكاميرا لالتقاط صور عالية الجودة HDR، ومقاطع فيديو عالية الدقة، كما يعزز كفاءة نظام التشغيل AndroidTM بفضل تقنية البطارية التكيفية الذكية والمعالج الثماني النواة.