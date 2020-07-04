«تكنو موبايل» تكشف عن هاتف ذكي بسعر يبدأ من 449 درهماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «تكنو موبايل» المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف «Pouvoir 4» المزود ببطارية فائقة القوة بقدرة 6000 مللي/‏‏‏أمبير، تكفي لتشغيل الهاتف أربعة أيام متواصلة.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن الهاتف مزود بكاميرا رباعية بدقة 13 ميغابكسل تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كاميرتين بدقة 2 ميغابكسل، وعدسة خلفية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل، مع فلاش ثنائي في الجهة الأمامية. وأكدت أن الهاتف يقدم أفضل تجربة ترفيه من خلال الألعاب أو مقاطع الفيديو التي يتم عرضها على شاشة عالية الوضوح بقياس سبع بوصات، لافتة إلى أن الهاتف سيكون متاحاً لدى معظم المتاجر بسعر يبلغ 449 درهماً، إضافة الى هاتف «Pouvoir 4 PRO» بسعر 729 درهماً.

ويمتاز «Pouvoir 4» بأداء فائق وخفة الوزن، ويحتوي على مجموعة ميزات، مثل فتح الجهاز عن طريق بصمة الوجه، وبصمة الإصبع، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأمان.

كما يشتمل على ذاكرة «32 غيغابايت+3 غيغابايت»، ما يعني حصول مستخدم الهاتف على تجربة ألعاب إلكترونية خالية من أي تقطيع أو تأخير.

ويأتي الهاتف الذي يتوافر بألوان هي: أبيض يشمك، ورمادي ضبابي، وأرجواني، مزوداً بوضع تسجيل مقاطع الفيديو منخفضة الإضاءة، والذي يزيد من إضاءة مقاطع الفيديو بصورة تلقائية.