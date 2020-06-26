«هواوي» تكشف عن هاتف جديد يدعم «الجيل الخامس»

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» عن هاتفها الذكي (Enjoy 20 Pro) الجديد الذي يدعم تقنية الجيل الخامس للمحمول.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد تم تزويده بمعالج (Mediatek Dimensity 800) وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ستة أوثمانية غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات (microSD) لما يصل إلى 256 غيغابايت.

وأضافت أن الهاتف يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات بدقة (Full HD)، فيما يشتمل على كاميرا أمامية لصور «السيلفي» بدقة 16 ميغابيكسل، بينما توجد في الخلف كاميرا ثلاثية تتألف من عدسة رئيسة دقتها 48 ميغابيكسل، وأخرى بدقة ثمانية ميغابيكسل، في حين تعمل العدسة الثالثة بدقة اثنين ميغابيكسل.

وأشارت «هواوي» إلى أنه تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 مللي أمبير/‏ ساعة، مع دعم تقنية الشحن بقدرة 22.5 واط، كما يحتوي الهاتف على حساس بصمة على جانبه.