حل مشكلة تحديث التطبيقات في نظام «آي أو إس 13»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر تحديث التطبيقات من الأمور المهمة لاستمرار عملها، إذ إن هذا التحديث ضروري للاستفادة من الميزات الجديدة، وتلافي المشكلات التي ظهرت أثناء الاستخدام، وتصليح الثغرات، فضلاً عن التكامل مع التحديثات الجديدة التي تطرحها نظم التشغيل. غير أن بعض مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 13» يشكون عدم القدرة على تحديث التطبيقات على أجهزة «آي فون» و«آي باد»، دون أن يعرف المستخدم سبباً لذلك، لذا إذا مررت بالمشكلة نفسها، فحاول أن تجرب هذه المجموعة من الحلول بالترتيب نفسه:

* أعد تشغيل هاتفك، وإن لم تصل إلى نتيجة لهذا الأمر، أوقف عملية تحديث التطبيقات ثم أعدها.

* راجع مساحة التخزين الفارغة على الهاتف، فقد تكون غير مناسبة لتنزيل التحديثات الجديدة.

* اجعل اتصال جهازك بالويب عن طريق شبكات «واي فاي» بدلاً من شبكة بيانات الهاتف.

* اجعل ضبط التاريخ والوقت يتم بشكل تلقائي عبر الهاتف.

* احذف التطبيق ثم أعد تثبيته من جديد، وإن لم يصلح هذا الحل، أوقف ثم شغل ملمح «التحديث التلقائي».

* تأكد من عدم تفعيل ملمح «القيود» Restrictions، وإن لم تجد نتيجة للحلول السابقة، سجل الخروج من حساب «أبل»، ثم سجل الدخول إليه ثانية.

* حدّث نظام التشغيل الخاص بالهاتف، وأعد ضبط إعدادات الشبكات.