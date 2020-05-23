إطلاق هاتفين من «نوكيا» بسعر يبدأ من 100 درهم

المصدر: هلسنكي ■د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش إم دي غلوبال» الفنلندية عن إطلاق هاتفين جديدين ضمن الفئة الأساسية، هما «Nokia 125»، و«Nokia 150».

وأوضحت الشركة أن الهاتفين الجديدين مزودان بشاشة QVGAقياس 2.4 بوصة بدقة «240 × 320» بيكسل.

كما تم تجهيز الموديلين بمعالج MediaTek ونظام تشغيل «Series 30+OS».

ووفقاً للشركة، فإنه يمكن لهاتف هاتف «Nokia 150» أن يتسع لبطاقة «مايكرو إس دي»، ما يسمح بتوسيع الذاكرة الداخلية التي تبلغ سعتها 4 ميغابايت، بما يصل إلى 32 غيغابايت، ويسمح هذا بتخزين وتشغيل ملفات MP3، كما يدعم الهاتف تقنية «Bluetooth 3.0»والفلاش.

بدوره، يوفر الهاتف «Nokia 125»إمكانية تشغيل راديو «إف إم».

ويعتمد كلا الموديلين على بطارية قابلة للإزالة سعة 1020 مللي أمبير ساعة، فيما تصل فترة تشغيلها إلى 23 يوماً في وضع الاستعداد.

ويتوافر «Nokia 125» مقابل نحو 25 يورو (100 درهم)، في حين يتوافر «Nokia 150» مقابل 30 يورو (120 درهماً).