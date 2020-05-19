«شاومي» تطلق هاتفاً جديداً لعشاق الألعاب

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينة، عن إطلاق هاتفها الذكي (Black Shark 3) الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب، بسعر يبلغ 599 دولاراً نحو (نحو 2200 درهم).

وأفادت الشركة بأن جهازها الجديد يعتمد على معالج «كوالكوم SoC Snapdragon 865» مع ذاكرة «UFS-3.0» السريعة بسعة 128 أو 256 غيغابايت، فيما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي ثمانية و12 غيغابايت، مشيرة إلى أنه لزيادة كفاءة تبريد الهاتف الذكي الجديد تم تركيب أنبوبين حراريين فيه.

وأضافت أن الهاتف (Black Shark 3) يمتاز بشاشة قياس 6.67 بوصات بدقة وضوح (2400x1080 بيكسل) مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 90 هرتز، وموضحة أنه بفضل زمن الاستجابة، الذي يبلغ 24 مللي ثانية، فإن الهاتف الجديد يقوم بتنفيذ أوامر اللاعب بسرعة لا تتوافر في أي هاتف ذكي آخر.