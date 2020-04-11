«يوليفون» الصينية تكشف عن هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة

المصدر: بكين ■د.ب.أ

كشفت شركة «يوليفون» Ulefone الصينية، النقاب عن هاتفها الذكي «آرمور 7 إي» Armor 7Eالمخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 6.3 بوصات، وبدقة 2340×1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية لصور «سيلفي» بدقة 16 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا ثلاثية ذات عدسة رئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، وعدستين بدقة 2 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الجديد، المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، يمكن توسعتها لما يصل إلى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ويعتمد الهاتف الذكي على بطارية كبيرة نسبياً سعة 5500 مللي أمبير/‏‏ساعة يمكنها العمل لمدة يومين كاملين.

ويمكن شحن الهاتف المعتمد على نظام «أندرويد 9» عبر منفذ «USB Type C» بقدرة 15 واط، ولاسلكياً بقدرة 10 واط. ويدعم الهاتف بطاقة أو شريحة «سيم» SIM مزدوجة. ويتوافق الهاتف Armor 7Eمع المواصفات (IP68)، و(IP69K)، و(MIL-STD-810G)، ما يعني أنه يقاوم الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق 1.5 متر مع حماية من الغبار. ومن المقرر طرح الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يبدأ من 328 دولاراً (نحو 1205 دراهم).