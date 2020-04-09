«موتورولا» تكشف عن هاتف مقاوم لرذاذ الماء

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

كشفت شركة «موتورولا» عن هاتف ذكي جديد ينتمي للفئة المتوسطة ويتمتع بمقاومة رذاذ الماء، مشيرة إلى أن الهاتف (Moto G8 Power Lite) سيتوافر باللونين الفيروزي والأزرق.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 6.5 بوصات وبدقة وضوح (1600×720 بيكسل)، مع كاميرا أمامية لصور «السيلفي» دقتها ثمانية ميغابيكسل، فيما توجد على الناحية الخلفية من الهاتف، ثلاث كاميرات تصل دقة إحداها إلى 16 ميغابيكسل، إضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع.

وأضافت أنه تم تزويد الهاتف بمعالج (MediaTek Helio P35) مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (microSD).