«شاومي» تطلق هاتفاً جديداً بكاميرا رباعية

المصدر: بكين -د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية، عن إطلاق هاتفها الذكي (Redmi Note 9S) الجديد بكاميرا رباعية ومعالج «كوالكوم Snapdragon 720G». وأوضحت الشركة أن الهاتف يأتي بشاشة قياس 6.67 بوصات وتعمل بدقة (2400 x 1080 بيكسل)، فيما تشتمل اللوحة المدمجة على ثقب يتم فيه إخفاء الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وأشارت «شاومي» إلى أن هاتفها الجديد يتميز بنظام كاميرا رباعية على الجانب الخلفي، موضحة أن المستشعر الرئيس يعمل بدقة 48 ميغابيكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا واسعة الزاوية 8 ميغابيكسل، فيما كاميرا «الماكرو» تأتي بدقة 5 ميغابيكسل، بينما تعمل الكاميرا الرابعة المسؤولة عن احتساب بيانات العمق بدقة 2 ميغابيكسل.