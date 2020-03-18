«نوكيا» تكشف عن هاتف جديد منخفض الكلفة

المصدر: إسبو - د.ب.أ

كشفت شركة «نوكيا»، أمس، عن هاتفها الذكي (C2) الجديد، الذي ينتمي لفئة الهواتف منخفضة الكلفة. وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد مزوّد بمعالج (Unisoc-SoC) رباعي الأنوية بسرعة 1.4 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 64 غيغابايت بوساطة بطاقة (microSD). وأضافت أن الهاتف «C2» يأتي بشاشة (IPS) قياس 5.7 بوصات بدقة وضوح (HD+)، مشيرة إلى أن دقة وضوح كل من الكاميرا الأمامية «السيلفي» والكاميرا الرئيسة تبلغان خمسة ميغابيكسل. وأفادت «نوكيا» بأن سعة بطارية الهاتف المدمجة تصل إلى 2800 مللي أمبير ساعة، التي من المفترض أن تستمر لمدة يوم كامل بفضل التجهيزات الاقتصادية بالهاتف. ولفتت إلى أن الهاتف الذكي الجديد يدعم معيار LTE للاتصالات الجوالة وإصدار Go من نظام التشغيل (Android 9 Pie).

يشار إلى أن «نوكيا» لم تكشف عن موعد طرح أو سعر الهاتف الذكي الجديد.