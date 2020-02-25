استخدام ملمح «تسجيل الشاشة» في هواتف «آي فون 11»

المصدر: الامارات اليوم

يحظى ملمح «تسجيل الشاشة» Screen Recording باهتمام الكثيرين، إذ يسجل ما يحدث على شاشة أجهزتهم بالصوت والصورة، ومن ثم يوثق رسائل الخطأ التي قد تظهر لهم أحياناً عند التعامل مع الجهاز، أو يسجل خطوات التعامل مع برنامج معين، كما هو الحال مع الشروح التوضيحية لبعض التطبيقات، أو حتى يسجل ممارستهم لألعاب الفيديو.

وقد طورت «شركة أبل الأميركية» من هذا الملمح، وأضافت إليه مزايا أكبر مع سلسلة هواتف «آي فون 11»، لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11»، أو «آي غفون 11 برو»، أو «آي فون 11 برو ماكس»، وسبق لك إضافة ملمح «تسجيل الشاشة» إلى مركز التحكم في جهازك، فإنه يمكنك تسجيل ما يحدث على شاشة هاتفك من خلال التمرير بإصبعك من أعلى يمين الشاشة في اتجاه الأسفل، للوصول إلى «مركز التحكم» Control Center.

ابحث داخل النافذة التالية عن أيقونة ملمح «تسجيل الشاشة» Screen Recording، وتبدو في شكل دائرة كبيرة تحتوي بداخلها دائرة أصغر.

انقر لبرهة فوق الأيقونة السابقة، لتظهر أمامك نافذة منبثقة تضم زرين، الأول خاص بـ«تسجيل الشاشة» Screen Recording، والثاني يشير إلى أن «الميكروفون لا يعمل» Microphone Off، ويعني هذا أن ميكروفون الهاتف متوقف، وأن عليك تشغيله إذا كنت ترغب في تسجيل ما يحدث على الشاشة صوتاً وصورة.

انقر أخيراً فوق أيقونة الميكروفون ثم فوق خيار «بدء التسجيل» Start Recording، ليبدأ العد التنازلي يليه التسجيل بعد ثلاث ثوان.