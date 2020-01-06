خطوات بسيطة تنقذ الهاتف الذكي بعد التعرض للبلل

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أوضحت مجلة التكنولوجيا «t3n» الألمانية أنه يتعين على المستخدم إيقاف هاتفه فوراً عند التعرض للبلل، تجنباً لحدوث قفلة كهربائية، كما أوصت بضرورة نزع البطارية إن أمكن، مشيرة إلى أنه كثيراً ما يتعرض الهاتف الذكي للبلل خلال فصل الشتاء بصفة خاصة، بسبب هطول الأمطار أو الوقوع في بركة مياه، فضلاً عن حالات انسكاب السوائل عليه في المكتب أو المقهى مثلاً. وأضافت المجلة الألمانية، أن الخطوة التالية تتمثل في تجفيف الهاتف الذكي، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف، وإخراج بطاقة «سيم» SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف أياماً عدة في «كيس» بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي. وحذرت «t3n» من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو «المايكروويف» أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي، مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.