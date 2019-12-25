«هواوي» تطلق نسخة مطوّرة من هاتفها القابل للطي

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هواوي»، أمس، عن إطلاق نسخة مطورة من هاتفها القابل للطي (Mate X) خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة الصينية أن النسخة الجديدة ستتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقراراً ويعمل المعالج بصورة أسرع.

وأضافت أن هاتف (Mate X) يأتي بشاشة قياس ثماني بوصات تعمل بدقة 2480x2200 بيسكل ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 ميلليمترات، مبينة أنه عندما يكون الهاتف في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسة تكون بقياس 6.6 بوصات وتعمل بدقة 2480x1148 بيكسل.

وذكرت إلى أنه تم نزويد الهاتف المطوي الجديد ببطارية سعة 4500 مللي أمبير/‏ ساعة تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ميليمتراً مع دعم تقنية «الشحن السريع» SuperCharge الجديدة، التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية هاتف (Mate X) بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن سعر الهاتف الجديد يبلغ 2400 دولار (8800 درهم).