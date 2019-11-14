هواوي تطرح هاتفها الجديد Y9s بشاشة عرض كاملة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت هواوي اليوم النقاب عن HUAWEI Y9s، أحدث هواتفها الذكية من الفئة الأساسية التي تتميز بتصميم معاصر، ومواصفات عالية تجعل منه هاتفاً للمنافسة ضمن هذه الفئة بالسوق. ويتميز الجهاز بكاميرا الزاوية العريضة جداً بدقة 48 ميجابكسل الثلاثية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وهو مزويد بشاشة عرض كاملة FullView عالية الوضوح قياس 6.59 بوصة، وكاميرا أمامية مدمجة.

ويستمد HUAWEI Y9s تصميمه من مفهوم "جماليات الوقت". ويتوفر الهاتف في نموذجين: Breathing Crystal" و Midnight Black ؛ فيمزج HUAWEI Y9s بين جمال الطبيعة والإتقان المعاصر في تصاميم أنيقة ترسي معايير جديدة لجماليات الهواتف الذكية من الفئة الأساسية.

كاميرا ثلاثية

زودت هواوي هاتفها بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا العمق Depth Camera بدقة 2 ميجابكسل. وتوفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية من هواوي خواص ذكية من بينها إضاءة صور البورتريه بشكل ثلاثي الأبعاد 3D Portrait Lighting، وخاصية التعرف على المشهد المعززة بالذكاء الاصطناعي - والتي يمكنها التعرف إلى حوالي 22 سيناريو وأكثر من 500 مشهد، فضلاً عن النمط الليليHandheld Night mode الذي يتيح عرضاً طويلاً يصل حتى 6 ثوان. وبالنسبة للبيئات ذات الإضاءة المنخفضة، تتيح ميزة النمط الليلي تثبيت الصورة للحصول على تجربة تصوير ليلية عالية الجودة.

وتم تزويد HUAWEI Y9s بكاميرا أمامية منبثقة تلقائياً لصور السيلفي بدقة 16 ميجابكسل تنبثق بسلاسة من الحافة العليا للهاتف بمجرد تشغيل وضعية تصوير السيلفي. وبفضل الخواص القوية والبرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فإن لهذه الكاميرا الأمامية القدرة على التقاط صور بإضاءة أفضل نظراً لخاصية صور السيلفي HDR Backlit Selfie للصورذات خلفيات عالية الإضاءة، بينما تستطيع خاصية التعرف على المشهد المعززة بالذكاء الاصطناعي إدراك حتى 8 سيناريوهات وتحسين الإعدادات المطلوبة. ويستطيع المستخدمون الاستمتاع بتأثيرات تشبه الاستديوهات الاحترافية مع خاصية الإضاءة ثلاثية الأبعاد لصور البورتريه.

شاشة عرض كاملة

تم تزويد الهاتف بشاشة LCD قياس 6.59 بوصة بدقة 2340 × 1080 تُبرز التفاصيل الدقيقة، وتجعل ألوان الشاشة أكثر حيوية. وفضلاً عن السماعة الصغيرة المدمجة فى الإطار العلوي، وجهاز استشعار الإضاءة المحيطة المركب في الجزء السفلي، تتيح الكاميرا الأمامية المنبثقة إمكانية تزويد الشاشة بحواف أكثر رقة مع الحفاظ على سلامتها وتجربتها. ويمتاز HUAWEI Y9s بمعدل مرتفع من حيث قياسات الشاشة إلى الجسم 19.5:9، مما يزيد من مساحة المشاهدة، وتوفر الشاشة في وضعية التشغيل تجربة مشاهدة واضحة دون أي عوائق . وتختفي الحافتان العلوية والسفلية بمجرد إطفاء الشاشة، وتبدو كمرآة سوداء خالية من أي حدود.

تصميم زجاجي

استكمالاً للخواص الشبيهة بالمرآة في الجزء الأمامي، يتلاعب تصميم اللوحة الخلفية بانعكاسات الضوء والظلال. وإضافة إلى النسخة الكلاسيكية بلون أسود منتصف الليل Midnight Black، يستمد التصميم باللون الكريستالي اللامع Breathing Crystal إيحاءه من التأثيرات اللونية لمسطحات الملح، فتعكس تأثيرات حالمة وتنقشها على الجهة الخلفية من الهاتف.

ويعتمد HUAWEI Y9s على خلفية مصنوعة من الزجاج للاستفادة من سحر الإتقان واللمسات الجمالية، وقد تم تصميمها بعملية ملمس تقنية النانو وذلك فى (نسخةBreathing Crystal فقط)، وتمتلك 21 طبقة من الزجاج المصقول. ويشكل الإطار المتوسط المصمم بتقنية القوس ثلاثي الأبعاد انتقالاً طبيعياً وانسيابياً من الجزء الخلفي إلى الشاشة الأمامية، مع توفير تجربة أكثر راحة وثباتاً في اليد.

كما يعتمد الهاتف على تصميم تمتزج فيه خاصية مستشعر بصمة الإصبع الجانبية وزرّ التشغيل في زرّ واحد. وتكفل هذه الميزة سلامة الجهتين الأمامية والخلفية، وتتيح للمستخدمين استخدام زر واحد لأغراض متعددة.

