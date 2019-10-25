«نوبيا» تكشف عن هاتف جديد مخصص للألعاب

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «نوبيا» الصينية عن هاتف ذكي جديد، يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الهاتف «Red Magic 3S» الجديد يمتاز بشاشة (AMOLED) قياس 6.65 بوصات بدقة وضوح (Full HD) مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، ومعدل استجابة لمسية يبلغ 240 هرتز.

وأضافت أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «كوالكوم Snapdragon 855+» وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير/‏ساعة، مشيرة إلى أن الهاتف يعتمد على نظام تبريد فعال يتكون من أنبوب حراري مملوء بالسوائل ومروحة داخلية، فضلاً عن منافذ تهوية متطورة لضمان تصريف السخونة بشكل مثالي.

وذكرت «نوبيا» أن الهاتف الذكي الجديد، يأتي مع كاميرا رئيسة على الجانب الخلفي تعمل بدقة 48 ميغابيكسل مع مستشعر «سوني IMX586»، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، لافتة إلى أن هاتف «Red Magic 3S» يعمل بنظام «غوغل أندرويد 9.0».

يشار إلى أن «نوبيا» لم تكشف عن موعد طرح أو سعر هاتف الألعاب الجديد.