"دو" تطلق هاتف "سامسونغ نوت 10" المتوافق مع الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن توفير هاتف "سامسونغ نوت 10" الذكي Galaxy Note10+ 5G الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، لعملائها في دولة الإمارات، وسيكون الهاتف الذكي متاحاً عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي جميع متاجر دو عبر الإمارات اعتباراً من (اليوم) ويمكن لعملاء دو الحصول على الهاتف الجديد مع باقة خدمات اتصال متميزة بالاضافة الى 200 جيجابايت صالحة لمدة 90 يوماً مع شهرين من قيمة الأقساط مجاناً.

وتم الإعلان عن توفير الهاتف خلال حفل رسمي نظمته دو في مكتبها الرئيس ببرج السلام بدبي بحضور فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال وتشنغ ليونغ لي رئيس شركة سامسونغ الخليج للالكترونيات. واستعرضت دو خلال الحفل الميزات التي توفرها تقنية الجيل الخامس والسرعات العالية التي تمتاز بها مقارنة مع الأجيال الساببقة من الشبكات مثل الجيل الرابع.

وقال الحساوي: "نحن ملتزمون بتوفير الأجهزة التي تمكّن المستخدمين من الاستفادة بشكل مثالي من السرعات الفائقة والمزايا الاستثنائية التي توفرها تقنية الجيل الخامس. ويسعدنا التعاون مع سامسونغ لتوفير هاتف Galaxy Note10+ 5G في متاجرنا وتمكين المستخدمين من الوصول إلى الإمكانات والفرص اللامحدودة التي تتميز بها التقنية الجديدة. وبفضل خصائصه وقدرات الأداء الفائقة التي يتميز بها، سيساهم الهاتف في تلبية متطلبات المستخدمين الباحثين عن هاتف قوي يساعدهم على إنجاز مهمامهم في العصر الرقمي خاصةً وأننا نعيش في سوق رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار".