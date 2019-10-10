«فيس بوك» تتبرع بدولار عن كل مرة يتم فيها استخدام ملصقات «دعنا نتحدث»

المصدر: القاهرة - وكالات



أصدرت منصة التواصل الإحتماعي فيس بوك، اليوم، الخميس، مجموعة من الملصقات في تطبيق التراسل الفوري ماسنجر، تحت عنوان «دعنا نتحدث»بالتعاون مع منضمة الصحة العالمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك حسبما ذكرت بوابة المصري اليوم

وقالت شيريل ساندبيرغ، مديرة العمليات بالشركة، أن فيس بوك ستقوم بالتبرع بدولار واحد عن كل مرة يتم فيها استخدام الملصق وستوجه هذه التبرعات لمنظمات الصحة النفسية حول العالم لمساعدة الناس على بدء محادثات حول الصحة النفسية.

أضافت ساندبيرغ، أن اليوم العالمي للصحة النفسية هو تذكير جيد بأنه سواء كنت تعاني من مشاكل نفسية، أو تعتقد أن أحد أفراد أسرتك يعاني منها، فهي دائما خطوة جيدة للتواصل.

وتابعت: "في العديد من الأماكن حول العالم، لا يزال هناك نقص في إدراك أن الصحة النفسية تماثل أهمية الصحة البدنية، ووصمة العار حول المرض النفسي قد تصمتنا وأحيانًا تخجلنا، ولكن التحدث بصراحة عن كفاحنا هو خطوة حيوية في عملية الشفاء".