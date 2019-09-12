«موتورولا» تطلق هاتفاً بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل

المصدر: شيكاغو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «موتورولا» الأميركية عن إطلاق هاتفها الذكي «ون زوم»One Zoom الجديد من الفئة المتوسطة بسعر 449 دولاراً (نحو 1648 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابيكسل مع مثبت صورة بصري، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل مع «فلاش» الشاشة لالتقاط صور «سيلفي» بدقة فائقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 6.39 بوصات تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بلس، وقد تم تركيب الكاميرا الأمامية في تجويف بالحافة العلوية لشاشة OLED. وينبض بداخل الهاتف الجديد معالج كوالكومSnapdragon 675مع وحدة الرسوميات Adreno-608.

ويأتي جهاز «موتورولا الجديد» بوزن 190 غراماً، في ما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي/‏‏‏أمبير ساعة.

ويدعم الهاتف العديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية NFC، ودمج مستشعر بصمة الأصابع تحت زجاج الشاشة، ومعيار 802.11 ac لشبكة WLAN اللاسلكية، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS ويعتمد على نظام تشغيل «أندرويد9 Pie» من «غوغل».