«سامسونغ» تطلق «غالكسي نوت 10» الجديد في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» اليوم، عن هاتفها الجديد «غالكسي نوت 10» Galaxy Note10، خلال حفل إطلاق أقيم في دبي، مشيرة إلى أن الهاتف سيكون متاحاً في الأسواق بدءاً من 30 أغسطس الجاري في جميع متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة «سامسونغ» في دولة الإمارات، وعلى موقع (www.samsung.com) بأسعار تبدأ من 3499 درهماً.

وأفادت الشركة في بيان بأن الهاتف الجديد يأتي بحجمين مع قلم (S Pen) بخصائصه المحسّنة ومزايا الكاميرا الاحترافية فضلا عن مجموعة من الأدوات والقدرات الإبداعية الأخرى.

وأوضح رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، طارق صباغ، أن (Galaxy Note10) يأتي بشاشة قياس 6.3 بوصات، بينما يتميز هاتف (Galaxy Note10+) بأكبر شاشة عرض على الإطلاق مع شاشة قياس 6.8 بوصات على جهاز أنيق سهل الحمل والاستخدام.

واضاف أن كلا الطرازين من الهاتف الجديد يتميز بشاشة سينمائية لا متناهية تمتد من حافة الجهاز إلى الحافة الأخرى بدون حواف للإطار تقريباً، في حين أن الجزء المخصص للكاميرا الأمامية في شاشة العرض صغير ومركز للحصول على تصميم أكثر توازناً.

واشار صباغ إلى أن هاتف (Galaxy Note10) الذي يأتي بألوان «جلو أورا» و«أسود أورا» و«أبيض أورا»، يتمتع بميزة جديدة في قلم (S Pen) المدمج والمعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية بشكل فوري إلى نص رقمي إضافة إلى تحويلها إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة بما في ذلك برنامج «مايكروسوفت وورد».

كما لفت إلى أنه مع 30 دقيقة من الشحن، يمكن لجهاز (Galaxy Note10+) أن يستمر بالعمل طوال اليوم مع قدرة شحن سلكية تصل إلى 45 واط.

وبين صباغ أن أسعار الهاتف الجديد تختلف باختلاف حجم الذاكرة، حيث يبلغ سعر طراز (Galaxy Note10+) بحجم ذاكرة (512GB) نحو 4499 درهما، فيما يبلغ سعر الطراز نفسه بحجم ذاكرة (256GB) نحو 3999 درهما، بينما يأتي طراز (Galaxy Note10) بحجم ذاكرة (256GB) وبسعر 3499 درهماً.

