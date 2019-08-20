«موتورولا» تطلق هاتفاً يتيح تسجيل الفيديو بوضع كاميرا الـ«أكشن»

المصدر: شيكاغو ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «موتورولا» الأميركية هاتفها الذكي الجديدOne Action الذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بوضع كاميرا الأكشن، وبالوضع الأفقي دائماً.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي الجديد مزود بكاميرا فيديو واسعة الزاوية 117 درجة مع مثبت للصورة، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي، حتى إذا كان المستخدم يحمل الهاتف في الوضع الرأسي.

ويمتاز هاتف One Action بأنه محمي ضد الغبار ورذاذ الماء. وعلى صعيد الجوانب التقنية يعتبر الهاتف بمثابة نسخة مخفضة من جهاز One Vision من «موتورولا»، إذ إنه يأتي بكاميرا أقل من حيث دقة الوضوح مع الاعتماد على اللدائن البلاستيكية بدلاً من الزجاج في تصنيع الجانب الخلفي من الجهاز.

ويشتمل هاتف موتورولا الجديد على شاشة قياس 6.3 بوصات وبدقة 1080*2520 بيكسل، ويعتمد على نظام تشغيل «أندرويد 9» ومعالج ثماني النوى، وبطارية سعة 3500 مللي أمبير ساعة، إضافة إلى العديد من التقنيات المتطورة مثل «بلوتوث 5.0»، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتروج الشركة لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابيكسل مع مستشعر بعدسة أخرى لتأثيرات العمق بدقة 5 ميغابيكسل، ويتم تحسين الصورة وإجراء إعدادات المشهد عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويزخر هاتف «موتورولا» بذاكرة داخلية UFS سعة 128 غيغابايت لتخزين الصور والموسيقى والتطبيقات.

وتهدف الشركة من خلال سلسلة الهواتف الذكية One إلى تلبية متطلبات الشباب؛ حيث تأتي هذه الأجهزة بشاشة من دون حواف تقريباً بتنسيق 21:9، مع دمج الكاميرا الأمامية في الشاشة وألوان جذابة، ومن خلال المشاركة في برنامج «أندرويد ون»، سيتم إمداد هذه الموديلات بالبرامج الجديدة والتحديثات لمدة عامين على الأقل.

وأعلنت «موتورولا» أن سعر الهاتف الذكي الجديد يبلغ 287 دولاراً (نحو 1054 درهماً).