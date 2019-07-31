HUAWEI P30 Pro متوفر بالإمارات بنسخة محدودة باللون الأبيض اللؤلؤي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة هواوي عن الإصدار الجديد من سلسلة HUAWEI P30 الرائدة والمتنامية مع إطلاق النسخة المحدودة من هاتف HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي في دولة الإمارات، استوحِيَ الهاتف من حركة الغيوم المتدفقة المنعكسة على الأسطح الملحية، ويعدّ هذا اللون الجديد أحد الإضافات المذهلة إلى أطياف ألوان سلسلة HUAWEI P30 Pro.

يمتاز هاتف هواوي الجديد بسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت ويحوي خصائص عديدة، كما يأتي في علبة هدايا من النسخة المحدودة ملفوفة بشريط أسود متميز تحتوي على غلاف HUAWEI P30 Pro والمرصّع بكريستالات سواروفسكي.

وسيستمتع المستخدمون بالميزات الحائزة على الجوائز في هاتف HUAWEI P30 Pro المصنوع من مكونات متينة. وتتضمن خصائصه أول نظام كاميرا رباعي من لايكا في العالم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة في أي ظرف، بالإضافة إلى معالج Kirin 980 الذي يمنحه الأداء القوي والفعال، وبطاريته الهائلة بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن السريع من هواوي بقوة 40 واط التي تشحن ما يصل إلى 70% من البطارية خلال نصف ساعة فقط. وتشمل الميزات الإضافية تقنية معالج الرسوميات GPU Turbo 3.0 التي صُمّمَت لعشاق الألعاب والشحن اللاسلكي العكسي وشاشة العرض الواسعة قياس 6.47 بوصة، فضلاً عن قارئ مدمج تحت الشاشة لبصمة الإصبع وتقنية المشاهدة الغامرةTechnology HUAWEI Acoustic Display التي تساعد في خلق تجربة مشاهدة أفضل عبر تقليص الحواف.

وستتوفر عُلب الهدايا من النسخة المحدودة لإصدار HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي مع غلاف مرصع بكريستالات سواروفسكي في متاجر تجربة هواوي والمتاجر الإلكترونية ابتداءً من 8 أغسطس، بسعر 2,599 درهم بكميات محدودة ويعدّ HUAWEI P30 Pro الهدية المثالية في مناسبة العيد بفضل لونه اللؤلؤي الفريد من نوعه وخصائصه المتميزة التي ستُمكّن حامليه من تصوير أجمل اللحظات.