«أسوس» تطرح هاتفاً ذكياً مخصصاً للألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «أسوس» التايوانية النقاب عن الهاتف الذكي ROG Phone II الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 6.59 بوصات بدقة وضوح Full HD، مع دعم محتويات 10 Bit HDR، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 غيغاهرتز، إضافة إلى كاميرا بدقة 48 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المخصص للألعاب، المعالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus فائق الأداء، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 512 غيغابايت، إضافة إلى بطارية قوية سعة 6000 مللي أمبير/‏ساعة تتيح الاستمتاع بجلسات اللعب الطويلة. ومن المتوقع أن تطلق «أسوس» الهاتف الجديد في الأسواق سبتمبر المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

• الهاتف يأتي بكاميرا دقتها 48 ميغابيكسل.