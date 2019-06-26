«إنرجايزر» تطرح هاتفاً بـ 50 درهماً

المصدر: سانت لويس ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «إنرجايزر» الأميركية الهاتف Energy E12 الجديد، الذي يبلغ سعره نحو 12 يورو (50 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف يعتبر ثمرة تعاون مع شركة «أفنير تيليكوم» الفرنسية، ويعتبر خياراً مثالياً لمن يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

يأتي الهاتف بوزن 92 غراماً، بحيث يسهل وضعه في الجيب. كما يشتمل على شاشة QQVGA قياس 1.8 بوصة، مع بطاقتي SIM، وذاكرة داخلية سعة 32 ميغابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 ميغابايت، مع إمكانية توسعة الذاكرة لما يصل إلى 16 غيغابايت ببطاقة «مايكرو إس دي».

ويحتوي الهاتف على كاميرا VGA في الأمام والخلف، مع دعم لتقنيتي «بلوتوث» و2G، والراديو، وMP3.

وتكفي البطارية سعة 1000 مللي أمبير/‏‏‏‏ساعة، الهاتف لمدة 6.5 أيام في وضع الاستعداد، أو العمل المتواصل لمدة ثماني ساعات.