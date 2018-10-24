«هواوي» تتعاون مع «بورشه ديزاين» لإطلاق هاتف فاخر

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

تعاونت شركة «هواوي» الصينية مع «شركة بورشه ديزاين» الألمانية، لإطلاق هاتفها Mate 20 RS الفاخر.

وأعلنت «هواوي» عن توافر إصدارين من الهاتف الذكي الجديد بكلفة 1695 و2095 يورو (نحو 7133 و8816 درهماً)، موضحة أن الفرق الوحيد بين الهاتفين يكمن في سعة الذاكرة الداخلية؛ إذ يأتي الموديل الأول بذاكرة 256 غيغابايت، بينما يتمتع الموديل الأغلى بذاكرة 512 غيغابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية الأخرى على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، إضافة إلى شاشة OLED قياس 6.3 بوصات. ونظير الكلفة الباهظة توفر شركة «بورشه ديزاين» غلافاً جلدياً أنيقاً للهواتف الذكية الجديدة، أما بالنسبة للتجهيزات التقنية الأخرى، فإنها تتطابق مع هاتف هواوي Mate 20 Pro.

ويتضمن الهاتف الذكي الجديد كاميرا رئيسة ثلاثية بدقة 40 و20 و8 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل مزودة بتقنية HDR، إضافة إلى بطارية بدقة 4200 مللي أمبير/‏‏ساعة، ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية «بلوتوث 5»، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، مع منفذ USB 3.1، ويعتمد على نظام تشغيل «أندرويد 9» المعروف بـ«Pie» من شركة «غوغل» الأميركية.