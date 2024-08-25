10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو «ووكونغ» تباع في 3 أيام

في أسرع عملية بيع افتتاحية في تاريخ هذا المجال، بيعت 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو «بلاك ميث: ووكونغ» الصينية الصنع خلال 83 ساعة فقط.

وأعلنت الشركة المطورة، جيم ساينس، عبر منصة «إكس» أن اللعبة المدعومة من جانب شركة تينسنت القابضة، حققت هذا العدد التاريخي بحلول مساء الجمعة بتوقيت بكين بعد طرحها يوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

ووصلت ذروة المستخدمين المتزامنين التي تقيس عدد الأشخاص الذين يلعبون في وقت واحد في أنحاء العالم، ثلاثة ملايين عبر منصات «بي سي» و«بي بلاي ستيشن».

ويبلغ سعر اللعبة 38 دولاراً في البر الرئيس للصين وهونغ كونغ، مقابل 60 دولاراً في الولايات المتحدة، وتتجه بقوة نحو السوق المحلية، وتظهر في اللعبة المعابد التاريخية الصينية.

وقال دانيل أحمر المحلل لدى شركة نيكو بارتنرز، إن «ووكونغ» صارت مربحة منذ يومها الأول، وإنها حققت أكثر من 450 مليون دولار في إجمالي العائدات على مدار الأيام الثلاثة الأولى من طرحها.