«شاركون» تطلق مقاعد جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاركون» الألمانية، أمس، عن إطلاق مقاعد جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن المقاعد الجديدة تأتي بطرازين مختلفين (Elbrus 1)و(Elbrus 2).

وأوضحت الشركة أن آلية التأرجح بفئة المقاعد (Elbrus 1)تعمل على تخفيف الحمل عن الظهر وتوفير المزيد من الراحة، كما يتمكن المستخدم من قفل أو تشغيل هذه الوظيفة عن طريق مقبض بسيط تحت المقعد، حيث تتيح وظيفة التأرجح البسيط فرصة الاستمتاع بالألعاب لفترة أطول.

وأضافت انه تمت تغطية مقاعد الألعاب الجديدة بكسوة قماشية مسامية سهلة التنظيف، حتى تضمن درجة عالية من النفاذية لبخار الماء وتبديد الحرارة خلال فصل الصيف، فضلاً عن توفير الشعور بالنعومة والدفء خلال فصل الشتاء.

وأفادت «شاركون»، بأنه تم تزويد مقاعد الألعاب (Elbrus 2) بآلية التأرجح المريحة نفسها التي زودت بها المقاعد (Elbrus 1)، علاوة على أنها توفر لعشاق الألعاب إمكانية ضبط ارتفاع المقعد وزاوية مسند الذراع ومسند الظهر، الذي يمكن ضبطه بسلاسة من زاوية 90 إلى 160 درجة.