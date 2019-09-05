«هاما» تُطلق لوحة مفاتيح لعشاق الألعاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هاما» الألمانية، أمس، عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة، مخصصة لعشاق الألعاب، بسعر يبلغ 160 يورو (نحو 670 درهماً).

وأفادت الشركة، بأن لوحة المفاتيح (uRage Exodus 900 Mechanical) مزودة بأزرار (Outemu Brown) الميكانيكية، التي تتحمل ما يصل إلى 50 مليون نقرة زر.

وذكرت أن لوحة المفاتيح الجديدة تمتاز بإضاءة RGB القابلة للتشغيل والتبديل، علاوة على إمكانية ضبط إضاءة جوانب لوحة المفاتيح بشكل منفصل، مشيرة إلى أنه فضلاً عن ذلك يتوافر زر لضبط شدة الصوت وشدة الإضاءة، مع مسند المعصم المغناطيسي القابل للخلع. وأضافت «هاما» أن باقة التجهيزات التقنية للوحة تشتمل على ذاكرة مدمجة لتخزين إعدادات وحدات الماكرو والإضاءة، لافتة إلى أنه يمكن برمجة الأزرار بشكل فردي مع ستة أزرار «ماكرو»، إضافة إلى أربعة أزرار متعددة الوظائف و12 زراً (FN).