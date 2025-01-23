"FRSHAR Mail".. بريد الكتروني جديد ينطلق من دبي 26 الجاري

تعتزم شركة "فرشار ميل - FRSHAR Mail"، ومقرها دبي، إطلاق بريد الكتروني جديد بعنوان " FRSHAR Mail " وذلك يوم 26 يناير الجاري وذلك عبر أنظمة (أندرويد و iOS و ويندوز وماك ولينكس). وتقوم المنصة بوضع معايير جديدة في مجال الخصوصية والأمان وسهولة الوصول، في محاولة لتغيير المشهد الرقمي الذي يحتكره عمالقة التكنولوجيا مثل Gmail و Outlook و Yahoo.

وترتكز ميزات المنصة المتقدمة على جدار الحماية الخاص بها ASIF، الذي يوفر حماية ضد التهديدات الإلكترونية. و تضمن هذه التقنية تمتع مستخدمي FRSHAR Mail بتجربة بريد إلكتروني آمنة وسهلة الاستخدام وخالية من الثغرات الأمنية.

و قال آصف آزاد، الرئيس التنفيذي ومؤسس فرشار ميل: "في عصر أصبح فيه الأمن الرقمي أمرا بالغ الأهمية، نحن نعمل على إنشاء مساحة آمنة للتواصل يسهل الوصول إليها وشاملة ومحصنة بتكنولوجيا لا مثيل لها. يمثل هذا الإطلاق حقبة جديدة للخصوصية والثقة".