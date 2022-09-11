«بلاك فيو» تطلق هاتفها الذكي «BV5200»

أطلقت شركة «بلاك فيو» (Blackview) هاتفها الذكي (BV5200) الجديد، الذي يمتاز بخوارزمية (ArcSoft)، التي تعمل على تحسين صور البانوراما والبورتيريه و(HDR)، التي يتم التقاطها بالكاميرا الرئيسة بدقة 13 ميغابيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد من الفئة الأساسية يمتاز بشاشة قياس 6.1 بوصات، وبدقة وضوح (1560 × 720) بيكسل. وينبض بداخل الهاتف المعالج (Helio A22) مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 غيغابايت مع إمكانية زيادتها إلى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة ذاكرة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل (Doke OS 3.0) المعتمد على (أندرويد 12)، كما تم تجهيزه ببطارية سعة (5180) مللي أمبير ساعة، والتي تدعم تقنية الشحن العكسي (Reverse Charge).

ويبلغ وزن الهاتف الذكي الجديد نحو 268 غراماً، ويمتاز بجسم مقاوم للماء والغبار والتأثيرات الفيزيائية.