«سونيك وول» تعزّز الاتصال اللاسلكي عبر نقاط وصول «Wi-Fi 6» فائقة السرعة

أعلنت شركة «سونيك وول SonicWall» عن طرح مجموعة منتجات الأمن اللاسلكي الجديدة بتكنولوجيا «Wi-Fi 6»، التي توفر اتصالاً دائماً وآمناً للبيئات المعقدة ومتعددة الأجهزة. وبفضل برنامج إدارة الشبكات اللاسلكية «Wireless Network Manager (WNM) 4.0»، يتم تأمين حركة المرور اللاسلكي بشكل تلقائي وتعزيز الأداء وتبسيط الاتصال. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سونيك وول»، بوب فانكيرك: «في عالم اليوم الذي يحتاج بشدة إلى الاتصالات، تعمل المؤسسات أياً كان حجمها على توسيع نطاق الشبكات اللاسلكية عالية الأداء بحيث تكون آمنة وسهلة النشر ويمكن الاعتماد عليها». وأضاف: «توفر مجموعة منتجات (SonicWave 600)، لشركائنا في العالم ولمزوّدي الخدمات الأمنية المدارة الاستراتيجيين، حلاً آخر يساعدهم على حماية عملائهم، من خلال اتصال لاسلكي آمن وسهل الإدارة في البيئات المعقدة حيث يمارسون أعمالهم». ويوفر برنامج إدارة الشبكات اللاسلكية طريقة سهلة وفاعلة، يمكن أن يستفيد منها كل من المؤسسات والشركاء ومزوّدي الخدمات الأمنية المدارة لإدارة الشبكات اللاسلكية بأمان. وتستخدم مجموعة منتجات «SonicWave 600» تكنولوجيا «Wi-Fi 6» القادرة على زيادة معدل التشغيل اللاسلكي الإجمالية بما يصل إلى أربعة أضعاف، مقارنة بتكنولوجيا «Wi-Fi 5»، وعلى تقليل زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 75%.