%85 من مستخدمي «أندرويد» حريصون على الخصوصية

أجرت «كاسبرسكي» تحليلاً للبيانات مجهولة المصدر، التي يقدمها طواعية مستخدمو خدمة Privacy Checker (أداة التدقيق في الخصوصية)، وهي موقع ويب يقدّم نصائح وإرشادات مفيدة حول الخصوصية والأمن لمختلف منصات الإنترنت والتطبيقات الرقمية. وأبدي المستخدمون اهتماماً أكبر بمعرفة أفضل السُبل لضبط إعدادات الخصوصية في الخدمات الإلكترونية، لاسيما على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وذلك بنسبة 85%. أما في التطبيقات، فكانت معظم الطلبات مرتبطة بإرشادات الأمن الخاصة بخدمات «غوغل» (22%).

وكان 80% من الآراء في «استطلاع الخصوصية والأمن الرقميين»، الذي أجراه معهد «كاليكس»، أبدوا قلقهم بشأن موضوع الخصوصية الرقمية خلال العام الماضي. وقال 59% إنهم باتوا أدرى بالسُبل التي يجري من خلالها التعامل مع بياناتهم.

وحصلت «كاسبرسكي» على نتائج التحليل المذكور استناداً إلى بيانات مجهولة المصدر تتعلق بالزيارات إلى موقع الخدمة على الويب بين يناير ويوليو 2022.

وفي ما يتعلق بإعدادات الخدمات على امتداد أنظمة التشغيل المختلفة، بشكل عام، أبدى المستخدمون اهتمامهم غالباً بإرشادات خدمات «غوغل» (22%)، و«واتس أب» (14%)، وكل من قواعد خصوصية أنظمة التشغيل و«كروم» (12% لكل منهما)، و«إنستغرام» (11%)، الذي تفوّق قليلاً على «فيس بوك» هذا العام بعدد الطلبات (10%).