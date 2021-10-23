«باورز آند ويلكينز» تطلق سماعة لاسلكية بصوت فائق النقاء

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «باورز آند ويلكينز» البريطانية، السماعة اللاسلكية «Zeppelin» الجديدة، التي تتمتع بصوت فائق النقاء.

وأوضحت الشركة أن السماعة تحظى بالكثير من التحديثات، بما في ذلك خمسة مشغلات متطورة مع أحدث خدمات بث الموسيقى.

وتأتي السماعة بوزن يبلغ 6.5 كيلوغرامات، وعرض 65 سنتيمتراً، وتزخر باثنين من مكبرات الصوت عالية التردد قياس 25 مللمتراً، واثنين من مكبرات الصوت متوسطة التردد 90 مللمتراً، ومكبر صوت عميق التردد 150 مللمتراً، ومضخم صوت بقدرة 240 واط، والذي يعمل في نطاق تردد يراوح بين 35 هرتز إلى 24 كيلوهرتز.

وتروج الشركة للسماعة الجديدة من خلال إمكانية تشغيل الموسيقى لاسلكياً عن طريق تقنية «AirPlay 2» من «أبل»، أو تقنية «بلوتوث 5.0».

ومن أجل الاستمتاع بأفضل جودة ممكنة للصوت، فإنه يتعين على المستخدم الاعتماد على تطبيق «باورز آند ويلكينز»: Music، الذي يتيح إمكانية تشغيل موسيقى 24 بت من منصات بث الموسيقى المختلفة.

وتتيح وظيفة «سبوتيفاي» Connect إمكانية نقل الموسيقى من أي جهاز إلى السماعة اللاسلكية الجديدة عن طريق تطبيق «سبوتيفاي»، كما تتيح الشركة البريطانية إمكانية التحكم في السماعة اللاسلكية عن طريق المساعد الصوتي «Alexa» من «أمازون»، إضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق الأزرار الموجودة أعلى السماعة اللاسلكية.

وأعلنت «باورز آند ويلكينز» عن طرح السماعة اللاسلكية الجديدة باللونين: الرمادي «Midnight»، والرمادي «Pearl» بسعر يبلغ 799 يورو (نحو 3418 درهماً).