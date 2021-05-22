ارتفاع المنافسة في أسواق النظارات الذكية يتيح إصدارات بأسعار مخفضة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت أسواق الأجهزة الإلكترونية، أخيراً، مظاهر تنافسية بين عدد من الشركات في طرح منتجات لنظارات شمسية ذكية، تتيح الاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية عبر تقنية «البلوتوث» المدمجة في أذرع تلك المنتجات، إضافة إلى المزايا المعتادة للنظارات الشمسية.

وأسهمت مؤشرات التنافسية في إتاحة عدد من الإصدارات والمنتجات بأسعار مخفضة لعلامات تجارية مختلفة، وكانت أسعار تلك النظارات الشمسية في بدايات طرحها تراوح بين 750 و1500 درهم، مع اقتصار الطرح الأولي على كبرى الشركات الإلكترونية أو ذات العلامات الشهيرة في قطاع الأنظمة الصوتية.

ورصدت «الإمارات اليوم» طرح عدد من منتجات النظارات الشمسية الذكية عبر منصات للتجارة الإلكترونية ومنافذ لتجارة التجزئة بأسعار تراوح بين 120 و399 درهماً.

وطرحت «فوكال سكل» نظارة ذكية تعمل بتقنية البلوتوث «5.0»، مع سماعات ستيريو وميكروفون على جانبي الذراع للرد وإجراء المكالمات الهاتفية، وتحتوي على عدسات مضادة للأشعة فوق البنفسجية، ومضادة للضباب عبر تقنيات مدمجة بالعدسات.

كما طرحت «جي 1»، نظارة بتقنية «البلوريزد»، والبلوتوث، وتتضمن سماعة ستيريو للموسيقى بتقنية اللمس الذكي للتحكم بمستويات الصوت والرد على المكالمات.

كما طرحت «رابتورز لاين صن شاين»، نظارة بسماعة بلوتوث فوق الأذن، مع ميكروفون مدمج، ومدعمة بمكبر صوت لاسلكي بتقنية «المساعد الذكي» لأغراض مثل إجراء المكالمات الهاتفية والرد على الهاتف من دون استخدام اليد، أو الاستماع للموسيقى عبر الربط بتطبيقات الهاتف الذكي.

من جهته، أكد المدير العام لشركة «تاسك» للتقنية، أشرف فواخرجي، أن «ارتفاع المنافسة بين شركات الالكترونيات، انعكس إيجاباً على الأسواق في توافر منتجات بمواصفات مختلفة، إضافة إلى إتاحة بدائل أكثر تنوعاً بأسعار منخفضة بما يمكّن عدداً كبيراً من شرائح المستهلكين من استخدامها».

وأضاف أن «شركات الهواتف الذكية أو الأنظمة الصوتية توسعت في طرح تلك المنتجات، لزيادة الإيرادات، بعيداً عن المجالات التقليدية أو الأساسية لها».