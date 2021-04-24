تقنية.. خطوات أساسية لزيادة المتابعين على «تيك توك»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

منذ إطلاق «تيك توك TikTok» في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ، استطاعت تحقيق شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث اعتمدت على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع عملية تحرير الفيديو. وهناك خطوات أساسية يمكنك من خلالها زيادة عدد المتابعين على الشبكة وأبرزها:

أنه يجب أن تضع في اعتبارك أن أول خمسة مقاطع فيديو تنشرها مهمة جداً، ويريد «تيك توك» منك إنشاء أنواع من مقاطع الفيديو التي تكون في الوضع الرأسي. ولا يريد «تيك توك» أن تكون تجريبياً، لذلك الفيديوهات التي تختلف أو لا تحتوي على سمة معينة من سمات التطبيق الافتراضية لن تكون جيدة في الانتشار.

وإذا حصلت مقاطع الفيديو على 100 مشاهدة أو أقل، فستحصل على حساب «ميت»، لذا احذفها وابدأ من جديد، حيث إن مقاطع الفيديو التي تحصل على ما بين 1000 إلى 3000 عرض تعني أن لديك حساباً متوسط المستوى، ومقاطع الفيديو التي تحصل على أكثر من 10000 مشاهدة تعني أن لديك حساباً رئيساً. ويمكن أن يصل طول مقاطع الفيديو إلى 60 ثانية، لكن المنصة تنصح المعلنين بفترة تراوح بين 9 ثوانٍ و15 ثانية.

ويجب مطابقة العمل مع الموسيقى، بحيث ينبغي اختيار الموسيقى المناسبة لمحتواك الذي تنشره على المنصة.