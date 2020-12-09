«شينكر» الألمانية تُطلق «كمبيوتر» محمولاً للأداء الفائق

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شينكر» الألمانية عن إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول «Media 14» الجديد للأداء الفائق.

ويأتي الجهاز مزوداً بلوحة IPS قياس 14 بوصة تعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، كما يمتاز الجهاز بحجم مدمج، إذ يبلغ سُمكه 17.6 ملليمتراً، ولا يتعدى وزنه 1.38 كيلوغرام.

وتروج الشركة للجهاز الجديد من خلال لوحة مفاتيح مضاءة، وكاميرا «ويب» HD، فيما تأتي الذاكرة الداخلية بسعة حتى 2 تيرابايت، مع سماعات استريو، وبطارية بسعة 49 واط/‏ساعة.

وأعلنت «شينكر» أن الكمبيوتر المحمول يتوافر في الأسواق العالمية اعتباراً من الآن بكلفة تبدأ من 798 يورو (نحو 3551 درهماً).