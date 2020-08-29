«ألكاتيل» تطرح هاتفاً بكاميرا «سيلفي» 13 ميغابيكسل

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت شركة «ألكاتيل» الفرنسية النقاب عن هاتفها الذكي 3X الجديد الذي ينتمي للفئة الأساسية.

وأوضحت «ألكاتيل» التابعة لشركة «تي سي إل» الصينية TCL أن الهاتف الجديد يأتي مزوداً بشاشة IPS قياس 6.52 بوصات.

كما يشتمل الهاتف على كاميرا «سيلفي» بدقة وضوح 13 ميغابيكسل في الأمام، وكاميرا رباعية في الخلف: الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميغابيكسل.

وتأتي البطارية المدمجة بسعة 5000 مللي أمبير/‏‏ ساعة، وتكفي لمدة عمل تصل إلى 31 ساعة وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

ويدعم الهاتف الجديد تقنية «Wi-Fi 802.11 bgn»، و«Bluetooth 5.0»، ومنفذ «USB» من النوع C، كما يدعم «أندرويد 10» كنظام تشغيل.

ويتوافر الهاتف اعتباراً من سبتمبر المقبل بسعر يبلغ 200 يورو (نحو 873 درهماً).