إنهاء ظهور علامة التعجب الحمراء في AirPods

المصدر: الامارات اليوم

رغم الميزات الكبيرة التي تتمتع بها سماعات AirPods من «أبل»، إلا أن بعض المستخدمين يشكون ظهور علامة تعجب حمراء على السماعة اليمنى أو اليسرى دون معرفة السبب وراء ذلك. والحقيقة أن ظهور هذه العلامة قد يعود لأسباب كثيرة. فإذا كنت من مستخدمي سماعات AirPods وعانيت هذه المشكلة، حاول حلها باتباع هذه الخطوات:

أعد أولاً توصيل السماعة، وذلك بفتح تطبيق الإعدادات Settings والنقر فوق شبكة البلوتوث ثم فوق أيقونة المعلومات «i» بجوار اسم السماعة، والنقر بعدها فوق خيار: نسيان هذا الجهاز Forget This Device.

وبعدها ضع السماعات في علبتها مع فتح الغطاء وانقر مع التثبيت فوق الإعداد Setup في الجهة الخلفية من العلبة حتى ظهور ضوء الفلاش، وعندئذ أعد توصيل السماعات.

ثم نظف علبة الشحن Charging Case الخاصة بالسماعات بفتحها وإخراج السماعات منها وتنظيفها بالهواء أو قماش قطني، ثم اشحن السماعات وأعد توصيلها بالجهاز.

وأعد تشغيل جهاز «آي فون»، حيث يمكن لهذا الإجراء حل الكثير من مشكلات البرامج والتحديثات.

ثم أعد ضبط إعدادات الشبكة على الهاتف بفتح تطبيق الإعدادات Settings واختيار الإعدادات العامة General، ثم النقر فوق زر: إعادة التعيين Reset، وبعده فوق خيار: إعادة تعيين إعدادات الشبكةReset Network Settings.