«كاسبرسكي» تقدم حلاً يحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب على «يوتيوب»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قدمت شركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني ميزة «البحث الآمن في يوتيوب»، ضمن تطبيقها للرقابة الأبوية:Kaspersky Safe Kids، بهدف المساعدة في التخفيف من قلق الآباء بشأن وصول أطفالهم إلى محتوى غير مناسب أثناء استخدام منصة الفيديو التي تُعدّ إحدى خدمات البث الأكثر شيوعاً بين الأطفال. وتحظر هذه الميزة عند تفعيلها نتائج البحث التي تتضمّن مقاطع فيديو ذات محتوى غير مناسب، مثل تلك التي تحتوي على مشاهد لتعاطي المخدرات، أو مشاهد للبالغين، أو تتضمّن ألفاظاً نابية. ووفقاً لتقرير «كاسبرسكي» الخاص بأمن الأسرة على الإنترنت، فإن ميزة «البحث الآمن في يوتيوب» ترسل إشعارات إلى الآباء، بشأن نتائج البحث غير اللائقة التي يقوم بها الأبناء، حتى يتمكنوا من رؤية ما يبحثون عنه، ما يعني اطمئنانهم إلى أن أطفالهم ممنوعون من العثور على أي محتوى قد يكون مرتبطاً بكلمات بحثية غير مناسبة، كما تسمح هذه الميزة للآباء بضمان حماية أطفالهم، من خلال منحهم حق الوصول إلى قائمة من مقاطع الفيديو أو الموضوعات التي جرى البحث عنها من قبل على «يوتيوب».

وبحسب الشركة، إذا بحث الطفل عن أي من الفئات المحظورة عند تفعيل الميزة الجديدة على الجهاز الذي يستخدمه الطفل، أو في تطبيق «يوتيوب»، فإن الحلّ الأمني يحظر نتائج البحث.