«غوغل» تتجه إلى الهواتف المنخفضة الكلفة خلال 2020

المصدر: القاهرة ■الإمارات اليوم

لاتزال موجات التسريبات الخاصة بالهواتف الذكية الجديدة لعام 2020 تتوالى، على الرغم من دخولنا للنصف الثاني من العام، فبعد موجة تسريبات خاصة بهواتف «آي فون» المقبلة من شركة «أبل» الأميركية، وأخرى طالت هواتف «غالاكسي زد فليب» القابلة للطي من شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، انتشرت خلال الأيام الماضية، موجة تسريبات جديدة تعلقت بهواتف «بيكسل» من شركة «غوغل» الأميركية.

وكشفت هذه التسريبات أن «غوغل» قررت، في ما يبدو، التركيز على الهواتف المعقولة الكلفة التي بدأتها العام الماضي بالطراز «بيكسل 3 إيه»، وأنها ستطرح قبل نهاية العام الجاري الهاتف: «بيكسل 4 إيه» من العائلة نفسها بسعر يتوقع أن ينخفض عن 350 دولاراً (نحو 1285 درهماً)، مع تأجيل طرح الطرز العالية الكلفة، وفي مقدمتها «بيكسل إكس إل».

مواقع ومصادر

كانت هذه أبرز التوقعات التي ركزت عليها مواقع ومصادر تناولت هذه التسريبات، وتابعتها «الإمارات اليوم»، خلال الأيام السابقة، وهي: «تو5 غوغل9»، «تيكنو لايك بلس»، «غوغل ستور كندا»، «آندرويد أوثورتي»، و«تيك دي آر أوردر»، فضلاً عن حسابين لخبيرين متخصصين في التسريبات الخاصة بالهاتف المحمول على «تويتر»، تتسم عادة بالدقة والموثوقية، هما: «جون بروسير» و«إيفان بلاس».

مواصفات متوسطة

أما في ما يتعلق بالتصميم والشكل العام، فقد نبهّت هذه التسريبات من يأمل مواصفات عالية جديدة في هواتف «بيكسل»، بأن يخفض توقعاته وآماله، فهاتف «بيكسل 4 إيه» المقبل سيكون بمواصفات متوسطة، وبتصميم يكاد يتطابق مع تصميم «بيكسل 3 إيه»، الذي يشتمل على مجموعة مألوفة من الكاميرا المربعة في الجزء الخلفي من الهاتف، مع زر الطاقة، ومستوى الصوت على الجانب الأيمن.

أما الجزء العلوي من الهاتف، فهو المكان الذي ستجد فيه منفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 ملليمترات، فيما ستكون الكاميرا الأمامية هي نفسها الموجودة في «بيكسل 4 إيه»، مع شاشة مثقبة وقارئ لبصمات الأصابع من الخلف.

موعد الإطلاق

وقد عانى هذا الطراز تأجيلات متوالية، خلال الفترة الماضية، إذ كان متوقعاً إطلاقه في 12 مايو 2020، في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي للمطورين «غوغل آي/‏‏‏أو»، لكن المؤتمر ألغي بسبب وباء «كورونا»، في وقت لم تحدد فيه «غوغل» موعداً آخر. لكن التسريبات رجّحت بعد ذلك أن يتم إطلاقه في الثالث من يونيو مع إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل «أندرويد 11»، لكن هذا لم يحدث أيضاً، إذ أطلقت «غوغل» نظام التشغيل في هدوء تام، وعبر بيان نشر على مدونتها الرسمية، مصحوباً بتفاصيل وافية عن الإصدار الجديد. وبعد مرور هذا الحدث، رجحت التسريبات أن يكون الإطلاق في 13 يوليو الجاري، وللمرة الثالثة لم يحدث، والآن تدور التكهنات حول يوم الثالث من أغسطس المقبل، من دون أن يصدر شيء عن «غوغل» يؤكد أو ينفي هذا الاحتمال، ومن دون أن يكون هناك سبب واضح لعمليات التأجيل المتتالية.

السعر المتوقع

أما من حيث السعر، فإن معظم التسريبات تميل إلى أن «بيكسل 4 إيه» قد يمثل انعطافة في خيارات «غوغل» واستراتيجيتها للإنتاج والبيع، فهي اختارت هاتفاً من الفئة المتوسطة، ليكون هاتفها الرئيس وربما الوحيد للعام الجاري، وتجربة عام 2019 مع هذه الفئة كانت الهاتف «بيكسل إيه 3»، الذي طرح بسعر 399 دولاراً (نحو 1465 درهماً).

لكن المنافسة مع «غالاكسي إيه 51» و«آي فون إس إي»، العام الجاري، لن تجعل السعر سلاحاً قوياً بالنسبة لـ«غوغل»، بحسب خبراء التقنية، لذلك عليها تحريك أسعارها لأسفل قليلاً، لجعل هاتفها أكثر جاذبية.

وفي هذا السياق، توقع موقع «تو5 غوغل9» أن يكسر الانخفاض في السعر حاجز 350 دولاراً (1285 درهماً)، ليباع الهاتف بـ349 دولاراً، وليكون في متناول المستهلكين هاتف ذكي ممتاز متوسط المستوى، يمنحهم تجربة كاميرا رائعة، مقابل نصف الكلفة من الهواتف الذكية في الأسواق.

مواصفات الهاتف

رجحت التسريبات أن يأتي هاتف «بيكسل 4 إيه» مزوداً بمعالج «سناب دراجون 730 جي» من «كوالكوم»، ومن ثم سيكون هاتفاً تنافسياً من حيث الأداء، في ظل السعر المنخفض المتوقع.

أما سعة التخزين الداخلية فلن تقل عن 128 غيغابايت، فيما ستكون الشاشة مقاس 5.81 بوصات، مع بطارية سعة 3.080 مللي أمبير في الساعة، تتيح له العمل لأكثر من ست ساعات دون إعادة شحن.

كما أنه من المنتظر أن تبلغ سعة الذاكرة الإلكترونية المؤقتة للهاتف «رامات» 6 غيغابايت.

كاميرا الهاتف

من المنتظر أن يتضمن هاتف «بيكسل 4 إيه» الجديد كاميرا خلفية بقدرة 12.2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع تقنيات التصوير المميزة.

وفي هذه النقطة، حدث تضارب في التسريبات، حيث أشار بعضها إلي أن الهاتف سيضم مجموعة كاميرات خلفية كاملة لهواتف «بيكسل»، فيما أشار بعضها الآخر إلى وجود كاميرا واحدة فقط في الخلف، وبالطبع سيعمل بأحدث إصدار من نظم تشغيل «أندرويد»، وهو «أندرويد 11».