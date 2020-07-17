«c’t» الألمانية تؤكد أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت مجلة التكنولوجيا «c’t» الألمانية أنه يتعين على المستخدم إجراء عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات المهمة بصورة منتظمة، للحفاظ عليها من الفقدان أو التعرض لهجمات التشفير وطلب الفدية.

ونصحت المجلة باتباع قاعدة «3-2-1»، التي تنص بأنه يجب على المستخدم إنشاء ثلاث نسخ احتياطية من الملفات المهمة، بما في ذلك الملفات الأصلية، وأن يتم تخزين بيانات النسخ الاحتياطي على اثنين من وسائط التخزين المختلفة على الأقل، مثل الأقراص الصلبة الخارجية وخدمات التخزين السحابية.

وعللت المجلة سبب ذلك بأنه: «عند وجود اثنين من الأقراص الصلبة المتطابقة، فإن كثيراً ما تحدث أعطال القرصين معاً»، ولذلك من الأفضل أن يتم تخزين إحدى نسخ البيانات خارج المنزل أو المكتب، لحماية البيانات من الفقدان التام في حال نشوب حريق، أو التعرض المنزل أو المكتب للسرقة.