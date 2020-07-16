استعادة شريط الإشارات المرجعية في Brave

المصدر: الامارات اليوم

يعدّ «شريط التفضيلات» Bookmarks Bar أحد أهم الملامح التي تحرص المتصفحات الحديثة على إضافتها إلى إعداداتها، حيث إن بمقدورها مساعدة المستخدم في الوصول إلى المواقع التي يفضلها بسهولة، بدلاً من البحث عنها داخل قائمة التفضيلات.

ويظهر شريط التفضيلات في أعلى نافذة المتصفح تحت شريط العناوين في معظم الأحوال ليسهل على المستخدم مهمته.

ومن المتصفحات التي اهتمت بتفعيل هذا الأمر بشكل افتراضي متصفح Brave، غير أن المستخدم قد يفاجأ أحياناً باختفاء هذا الشريط نتيجة لتغيير بعض الإعدادات عرضاً. فإذا كنت من مستخدمي Brave وفوجئت باختفاء شريط الإشارات المرجعية، يمكنك إعادة إظهاره عبر اتباع الخطوات الآتية: انقر فوق أيقونة متصفح Brave التي تحمل صورة رأس أسد برتقالية اللون، ثم انقر أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط رأسية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعد ذلك مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «المظهر» Appearance وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة، ومرر حتى تصل إلى خيار «إظهار شريط الإشارات المرجعية» Show Bookmarks Bar، وحرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وتعرف ذلك من تغير لون الزر من الرمادي إلى اللون البرتقالي.