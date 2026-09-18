ربع قرنٍ من النور وصناعة المستقبل

لم تكن «قمة الإعلام العربي» في دبي، مجرد تجمع لرموز الكلمة والصورة، بل كانت «منارة» شامخة ولحظة استثنائية في مسيرة الفكر والإبداع العربي.

«25 عاماً».. ليس مجرد رقم، بل هو شريط طويل من الأحداث، والشخصيات، والرؤى التي شكّلت الوعي العربي الحديث. مسيرة أسهمت فيها في ترسيخ معايير الاحترافية، ومواكبة التحولات التقنية والرقمية المتسارعة، وجسر متين بين الأصالة والمعاصرة وصناعة المستقبل.