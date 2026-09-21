تعيش من 30 إلى مئة عام .. من يتذكر أشرطة الكاسيت ؟

قد تعتقد أن أشرطة الكاسيت التي تحتفظ بها منذ الثمانينيات أصبحت على وشك التلف، لكن عمرها الافتراضي يعتمد بدرجة كبيرة على طريقة تخزينها والعناية بها.

ويُقدّر العمر المعتاد لأشرطة الكاسيت بنحو 30 عامًا في ظروف التخزين المثالية، إلا أنها قد تستمر لعقود أطول إذا حُفظت بعيدًا عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والغبار والمجالات المغناطيسية. وفي المقابل، قد ينخفض عمرها إلى نحو 5 أعوام عند تخزينها في ظروف سيئة.

وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" أن الطبقة التي تغطي الشريط المغناطيسي وتربطه بقاعدته تفقد مواد التشحيم مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى تدهورها وانفصالها. كما أن عدم استخدام الأشرطة لفترات طويلة قد يجعل طبقتها الخارجية لزجة.

وللحفاظ عليها، يُنصح بتخزين أشرطة الكاسيت في مكان بارد وجاف، بدرجة حرارة تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية تقريبًا، ورطوبة بين 25 و55%، مع إبقائها داخل علبها الواقية وتنظيفها من الغبار بشكل دوري، بحسب التقرير.

كما ينصح بتنظيف رؤوس جهاز تشغيل الكاسيت، وتشغيل الأشرطة من وقت لآخر، وإعادتها إلى بداية الشريط بعد الاستماع إليها لتقليل الضغط وعدم انتظام اللف.

وبحسب التقرير يمكن أن تصل الأشرطة المحفوظة بعناية فائقة نظريًا إلى نحو 100 عام، ما يجعل رقمنة التسجيلات القديمة خيارًا مهمًا للحفاظ على الموسيقى والذكريات قبل تدهورها